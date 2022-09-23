МИД России раскритиковал Борреля за заявление о частичной мобилизации в России

Утверждения главы евродипломатии необъективны

Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля относительно частичной мобилизации в России, которое отражает общую позицию стран ЕС, как и многие последние высказывания чиновника, пронизано конфронтационным настроем, абсолютно лишено объективности и оторвано от реальности. Об этом в пятницу, 23 сентября, рассказала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Представитель МИД напомнила, что "в Брюсселе закрывали и продолжают закрывать глаза на превращение Украины в тоталитарное государство нацистского толка, где уже много лет грубо нарушаются основные права и свободы человека". На этом фоне обвинения в адрес России выглядят лицемерно.

Позиция ЕС особенно цинична, поскольку по линии этого интеграционного объединения в нарушение не только международных, но и собственных правил контроля за экспортом военных технологий и оборудования киевский режим накачивается смертоносным оружием, указала Захарова.

Представитель МИД также отметила, что крайне странно слышать требования соблюдения международного права от государств, которые раз за разом делали для себя "исключения" из его базовых положений, как это было при бомбардировках Югославии, вторжении в Ирак, разрушении Ливии, ударах по Сирии, сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Ранее Боррель выразил убежденность в том, что на заявление российского лидера Владимира Путина о частичной мобилизации и готовности защищать Россию всеми средствами должна отреагировать Организация Объединенных Наций, Генассамблея которой проходит в эти дни в Нью-Йорке. Европейский чиновник отметил, что "когда кто-то говорит "все оружие", то он имеет в виду и ядерное оружие", а "международное сообщество не может принимать это".

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