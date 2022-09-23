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G7 осудила референдумы в республиках Донбасса и двух областях Украины

21:00
  • пятница
  • 23 сентября 2022

"Большая семерка" назвала эти волеизъявления фиктивными

Лидеры стран "Большой семерки" (G7) в пятницу, 23 сентября, опубликовали совместное заявление, в котором выступили с осуждением референдумов о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей Украины.
В НАТО сочли референдумы о присоединении к России нелегитимными

В заявлении говорится, что G7 считает эти плебисциты фиктивными и нарушающими нормы международного права, в том числе Устав ООН.

"Большая семерка" выразила убежденность в том, что результаты референдумов не будут "легитимным выражением воли украинского народа", а государства G7 никогда их не признают.

Кроме того, авторы заявления обвинили Россию в том, что она "пытается использовать (референдумы) для создания мнимого предлога для изменения статуса суверенной территории Украины", сообщает ТАСС.

В Госдуме ранее подчеркнули, что референдумы проводятся в четком соответствии с уставом Организации Объединенных Наций. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что Донбасс, Запорожская и Херсонская области голосуют за свое будущее, свободное от украинских нацистов.

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