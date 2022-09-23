В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности

Режим введен из соображений безопасности местного населения

Высокий, "желтый", уровень террористической опасности в северных районах Крыма и на объектах инфраструктуры продлен до 8 октября. Об этом в пятницу. 23 сентября, рассказал руководитель региона Сергей Аксенов.

Как уточнил Аксенов в своем Telegram, в целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 23 сентября 2022 года до 20:00 8 октября 2022 года на территории ряда муниципалитетов и объектах республики будет действовать высокий ("жёлтый") уровень террористической опасности.

Это решение затрагивает, в частности, территории городских округов Армянска, Джанкоя, Красноперекопска, а также Джанкойский и Красноперекопский районы; объекты республиканских министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики, комитета по водному хозяйству и мелиорации.

Высокий уровень террористической опасности был введен на севере и востоке Крыма 11 апреля. Остановлена работа аэропорта Симферополя. "Желтый" уровень продолжает действовать на объектах минтранса, ЖКХ и энергетики.

Действие "желтого" уровня террористической опасности в Крыму несколько раз продлевалось, последний раз — до 20:00 23 сентября.

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