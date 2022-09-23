Венгрия не поддержит санкции против России в ядерной энергетике

Новые рестрикции обсуждают европейские страны

Будапешт не согласится на введение санкций Евросоюза против России в энергетике и ядерной сфере. Об этом в пятницу, 23 сентября, рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Политик также отметил, что Венгрия не намерена отказываться от выдачи россиянам шенгенских виз, в том числе многократных.

Он напомнил, что есть ясная методология, как выдавать визы туристам из стран, с которыми нет соглашения об облегчении визового режима — "это более сложная и немного более долгая процедура, чем когда такое соглашение есть".

Однако отсутствие такого соглашения не означает отказ в выдаче виз, цитирует Сийярто ТАСС.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что необходимо сделать все возможное, чтобы Европа отменила антироссийские санкции не позднее конца 2022 года. Политик напомнил, что странам ЕС "обещали, что санкции ударят по России, а не по европейцам, однако "с тех пор стало ясно, что введенные санкции наносят больший ущерб Европе, чем России".

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