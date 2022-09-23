ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Венгрия не поддержит санкции против России в ядерной энергетике

21:43
  • пятница
  • 23 сентября 2022

Новые рестрикции обсуждают европейские страны

Будапешт не согласится на введение санкций Евросоюза против России в энергетике и ядерной сфере. Об этом в пятницу, 23 сентября, рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Боррель рассказал о подготовке нового пакета санкций против России
Bloomberg раскрыл подробности новых санкций ЕС против России

Политик также отметил, что Венгрия не намерена отказываться от выдачи россиянам шенгенских виз, в том числе многократных.

Он напомнил, что есть ясная методология, как выдавать визы туристам из стран, с которыми нет соглашения об облегчении визового режима — "это более сложная и немного более долгая процедура, чем когда такое соглашение есть".

Однако отсутствие такого соглашения не означает отказ в выдаче виз, цитирует Сийярто ТАСС.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что необходимо сделать все возможное, чтобы Европа отменила антироссийские санкции не позднее конца 2022 года. Политик напомнил, что странам ЕС "обещали, что санкции ударят по России, а не по европейцам, однако "с тех пор стало ясно, что введенные санкции наносят больший ущерб Европе, чем России".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Атомная станция
Атомная станция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.