Появились детали обсуждения карт "Мир" в Турции

В совещании лично участвовал турецкий лидер

Совещание по поиску альтернатив картам российской платежной системы "Мир" в Турции проводилось с участием представителей экономических и финансовых структур государства.

Как сообщает турецкий телеканал NTV, совещание проводил лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В нем также приняли участие руководители Министерства финансов и Центрального банка Турции, а также турецких государственных банков.

К каким решениям пришли участники совещания, официально пока не сообщается.

При этом официальные представители Эрдогана назвали необоснованными обвинения американских властей в адрес турецких банков о нарушении антироссийских санкций в связи с использованием карт "Мир".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее подтвердил, что Анкара рассматривает альтернативы картам российской платежной системы "Мир", изучая альтернативы, которые есть "у нас на руках". Это произошло после отказа нескольких турецких банков обслуживать карты "Мир".

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