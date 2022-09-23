Россия и США приостановили инспекции и показы вооружений по ДСНВ

Информацию подтвердил "Роскосмос"

Москва и Вашингтон приостановили работу инспекционных групп в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом в пятницу, 23 сентября, рассказали в госкорпорации "Роскосмос".

В организации отметили, что в рамках договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 2010 года были предусмотрены взаимные показы новых образцов вооружения. Однако сейчас проведение показов приостановлено.

При этом закупочные процедуры проводятся российской стороной в целях выполнения своих обязательств по обеспечению инспекционной деятельности в рамках Договора в случае их возобновления, цитирует сообщение госкорпорации "Интерфакс".

СНВ-3 (Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) был официально продлен на пять лет 5 февраля 2021 года.

В Госдепартаменте США в августе подтвердили, что Вашингтон и Москва не ведут переговоры по выработке соглашения на замену СНВ-3, однако выразили надежду на то, что переговоры все же состоятся в будущем.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"