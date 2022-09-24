ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Прокуратура Москвы вновь напомнила об ответственности за участие в незаконных акциях

09:41
  • суббота
  • 24 сентября 2022

В Сети распространяются призывы выйти на улицы

Прокуратура Москвы предупредила о недопустимости проведения несогласованных акций и ответственности за призывы и участие в них. В своём Telegram-канале ведомство отмечает, что в Сети распространяются призывы принять участие в массовой акции в центре Москвы.

Участники несогласованных акций могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности, за привлечение несовершеннолетних на митинги предусмотрена уголовная ответственность.

21 сентября в Москве и нескольких российских городах прошли несанкционированные акции. В Сети появились призывы выходить на улицы 24 сентября.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Задержание
Задержание
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.