Прокуратура Москвы вновь напомнила об ответственности за участие в незаконных акциях

В Сети распространяются призывы выйти на улицы

Прокуратура Москвы предупредила о недопустимости проведения несогласованных акций и ответственности за призывы и участие в них. В своём Telegram-канале ведомство отмечает, что в Сети распространяются призывы принять участие в массовой акции в центре Москвы.

Участники несогласованных акций могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности, за привлечение несовершеннолетних на митинги предусмотрена уголовная ответственность.

21 сентября в Москве и нескольких российских городах прошли несанкционированные акции. В Сети появились призывы выходить на улицы 24 сентября.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"