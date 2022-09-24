ВСУ нанесли новые удары по освобождённым территориям

Обстрелы продолжались всю ночь

Украинские националисты продолжают обстреливать Донбасс и другие освобождённые территории. В городе Рубежное в ЛНР люди голосовали в бомбоубежище.

По столице ДНР минувшей ночью пять раз выпускали снаряды. По Петровскому и Кировскому районам Донецка били из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 миллиметров. Один мужчина погиб, есть раненые.

Под огнём украинских радикалов также оказались Пантелеймоновка, Каштановое и Яковлевка. В Херсонской области вновь работали системы ПВО. В Новой Каховке прозвучали четыре взрыва, сообщает "ТВ Центр".

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