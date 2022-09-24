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Минобороны показало работу связистов в зоне спецоперации

10:33
  • суббота
  • 24 сентября 2022

Они трудятся круглосуточно

Минобороны России опубликовало кадры работы специалистов подразделений связи, которые обеспечивают надёжный радиообмен в ходе проведения специальной военной операции.

Задача военных связистов - в кратчайшие сроки организовать канал коммуникации боевых подразделений и командования. Специалисты работают круглосуточно, в любую погоду и со всеми видами связи - радиорелейной, мобильной, защищённой спутниковой.

Это позволяет обеспечить оперативный обмен информацией, сообщает "ТВ Центр".

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