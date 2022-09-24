Минобороны показало работу связистов в зоне спецоперации

Они трудятся круглосуточно
Минобороны России опубликовало кадры работы специалистов подразделений связи, которые обеспечивают надёжный радиообмен в ходе проведения специальной военной операции.
Задача военных связистов - в кратчайшие сроки организовать канал коммуникации боевых подразделений и командования. Специалисты работают круглосуточно, в любую погоду и со всеми видами связи - радиорелейной, мобильной, защищённой спутниковой.
Это позволяет обеспечить оперативный обмен информацией, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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