Они затронут сферу информационных технологий

Евросоюз готовит восьмой пакет антироссийских санкций. По данным СМИ, на этот раз ограничения могут затронуть сферу информационных технологий и кибербезопасности. Кроме того, Польша и страны Балтии требуют отключить ещё больше наших банков от системы Swift, а также распространить все эти меры на Белоруссию. Не утихают разговоры и о введении потолка цен на российскую нефть. Политики настойчиво игнорируют тот факт, что из-за санкций экономика ЕС уверенно движется к рецессии, а простые граждане в панике готовятся к апокалипсису, сообщает "ТВ Центр".

Коробки с крупами, соками, консервы, батареи бутылок воды. Газета Daily Star рассказала о британке, которая построила бункер и потратила на подготовку к ядерному апокалипсису 15 тысяч фунтов: купила продуктов - на 15-ть лет вперед. Вряд ли это её спасет, если от прежнего мира не останется камня на камне, но в условиях нынешнего энергокризиса в Европе, гигантской инфляции и прогнозируемого голода вполне поможет продержаться.

Немцев уже предупредили - пищевая промышленность Германии переживает самый серьёзный кризис со времен окончания Второй мировой войны. Из-за высоких цен на энергоносители производители замороженных и свежих продуктов вынуждены будут прекратить работу. Бюргерам советуют готовиться к пустым полкам. При этом, власти ФРГ поддерживают энергетических гигантов, например, национализируют газотранспортную компанию Uniper, но оставляют за бортом тех, кто действительно нуждается в помощи.

Обложенные дополнительным газовым сбором немцы выживают как могут. Газета Die Zeit описывает как пятеро студентов, живущих под одной крышей в Лейпциге, готовятся к холодам.

Мы хотим застелить коврами как можно большую площадь. Мы заклеили окна. Моя соседка по комнате сейчас шьёт коврики для дверей.

То, что европейская зима, обычно мягкая, будет суровой, понятно всем. Высокая стоимость газа вынуждает компании переносить производства в США. В то время, как дома - колебания цен на энергоносители и проблемы в цепочках поставок, за океаном - относительная стабильность и поддержка правительства.

Пока Старый Свет погружается в ещё больший кризис (ведь уходящие производства заберут с собой и рабочие места и налоги), американская экономика извлекает выгоду. А ведь это именно американцы подбили европейских союзников отказаться от российских энергоресурсов и заблокировать "Северный поток – 2". В воскресенье в одной из федеральных земель Германии планируется масштабный митинг в поддержку запуска российского газопровода.

Экономить теперь приходится даже монархам. У короля Бельгии Филиппа выключили свет ради экономии. Снаружи - полностью всю подсветку, а внутри попросили не включать лишний раз. Чиновники пообещали поставить солнечные панели и двойное остекление, чтобы король не замерз зимой. Работы обойдутся в 5,5 миллиона евро и займут около двух лет.

Но европейцы продолжают стрелять себе в ногу. На этих выходных пройдёт очередная встреча представителей ЕС. Снова будут обсуждать, как же ввести потолок цен на российскую нефть и не остаться без этой самой нефти. Очень торопятся успеть к встрече в Праге лидеров Евросоюза, которая состоится 6 октября.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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