Минобороны показало парную работу штурмовиков Су-25 на Украине

Все цели поражены

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25. Экипажи, работаю парами на малых высотах, нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений украинской армии.

В результате были уничтожены замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированная техника ВСУ. После вылета инженеры выполнили задачи по обслуживанию самолётов и их подготовке к повторному боевому вылету.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины. 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России.

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