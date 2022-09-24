Выбор народа: второй день референдума на освобождённых территориях

Голосование проходит штатно

Сегодня с утра на освобождённых территориях Донбасса, Запорожской и Херсонской областей возобновилось голосование. Граждане делают исторический выбор о вхождении в состав России. В первый день явка была стабильно высокой. За процессом следят международные наблюдатели. Нарушений не зафиксировано, всё проходит открыто, сообщает "ТВ Центр".

В Запорожской области продолжается активное формирование ополчения. Сегодня массово проголосовали бойцы батальона имени Судоплатова. Имя разведчика взяли не случайно – житель Мелитополя активно боролся с украинскими националистами во время Великой Отечественной. Теперь его дело продолжат добровольцы.

Евгений Горлачев, заместитель добровольческого батальона имении Судоплатова: "Добровольцы к нам идут. Идут рекой, пока смотрим. Очень много людей 1961-62 года рождения. То есть массово приходят сюда. Конечно мы их записываем, но пока отказываем, потому что людям по 60 лет.

Более 20 бойцов сделали свой выбор. В ближайшие дни они начнут боевую подготовку. За голосованием на освобождённых территориях наблюдают международные эксперты из Европы, Азии и Африки. Нарушений и жалоб от избирателей, по их словам, нет. Весь процесс максимально прозрачный.

Стэфен Шаллер, международный наблюдатель из Германии: "Я увидел, что всё очень хорошо организовано. Люди полны энтузиазма по предстоящему голосованию. Я чувствую, может быть, напряжение от страха, но, скорее, это чувство, что люди хотят предотвратить что-то опасное. Они чувствуют, что что-то плохое может случиться и работают на предотвращение.

Люди массово идут голосовать. В Херсонской области на участках поют и танцуют стоя в очереди на участки. У многих в руках российские флаги. Активно голосуют на Донбассе. Киев пытается помешать. В Рубежном в ЛНР голосовать пришлось в бомбоубежище из-за обстрелов. Председателям участковых комиссий приходят сообщения с угрозами. Но в эти дни, кажется, что никто и ничто не может остановить голосование за мирное будущее.

Только в первый день референдума на освобождённых территориях в среднем проголосовала пятая часть избирателей. Высокую явку ждут и сегодня.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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