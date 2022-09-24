Европу предупредили о катастрофических последствиях антироссийских санкций

Люди заготавливают дрова

Ряд европейских стран не смогут пережить зиму без российского газа. О катастрофичных последствиях антироссийских санкций заявил глава МИДа Венгрии Петер Сийярто. Недовольство политикой Брюсселя все громче звучит и в Италии. Накануне парламентских выборов там с возмущением восприняли неприкрытые угрозы главы Еврокомиссии задействовать инструменты в случае победы неугодных сил, сообщает "ТВ Центр".

Французским студентам продлят зимние каникулы. Приятная, казалось бы, новость, но причина такого решения учащихся вряд ли обрадует. Университеты пытаются сэкономить на отоплении. Спрос на дрова в стране вырос в два раза, а срок ожидания оплаченного заказа - до полугода. Как раз к весне подъедет. В Эстонии скупают электрогенераторы и готовятся к возможным отключениям канализации из-за перебоев с электричеством. Но это нестрашно - уверяют власти, ведь выход есть.

Микко Виркала, эксперт Спасательного департамента: "Берёте заранее купленный большой мусорный мешок, устанавливаете его на туалет под стульчак. Если дома есть кот, то можете в пакет насыпать наполнитель для кошачьего туалета".

Сегодня канцлер Германии Шольц отправляется в большое турне по странам Персидского залива, договариваться о поставках нефти и газа. Вот только альтернативы российским энергоносителям нет, заявил премьер-министр Саксонии. Он призвал коллег образумиться и как можно скорее возобновить полноценное сотрудничество с Москвой. Чтобы заявить такое в современной Европе, нужно иметь определённую смелость.

В Италии завтра - парламентские выборы. По прогнозам, победят правоцентристы, выступающие за больший суверенитет от Брюсселя. И хотя ещё ничего не случилось, глава Еврокомиссии решила заранее попугать строптивых южан, не забыв порассуждать о дружной европейской семье и демократии.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии: "Ну что ж, посмотрим. Если дела пойдут в неправильном направлении, у нас есть инструменты. Вспомните Венгрию и Польшу".

Инструменты - это финансовое давление. В ответ итальянские политики выбирать выражения не стали. Лидер партии "Лига Севера" Маттео Сальвини назвал слова фон дер Ляйен позорным высокомерием.

Маттео Сальвини, лидер партии "Лига Севера": "Это нечто среднее между издевательством и угрозой. Если кто-то в Брюсселе думает урезать финансирование, положенное Италии, в случае нашей победы, придётся переосмыслить эту Европу".

Героем очередной неловкой ситуации стал и президент США. Он поведал странную историю о знакомстве с женой.

Джо Байден, президент США: "Мы с ней очень давно вместе. Ей было 12, мне - 30. Эта женщина помогла мне многого добиться".

Глава Белого дома, очевидно, забыл: он старше супруги всего на восемь лет. Что никогда не вылетит у него из головы, так это обвинения в адрес России. В очередной раз Байден пообещал санкции.

Изолировать нашу страну тоже никак не получается. Сергей Лавров на полях Генассамблеи только за один рабочий вечер встретился с первыми лицами десятка стран. Приветствовали министра очень тепло.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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