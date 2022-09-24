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В Перми иномарка протаранила остановку с людьми

12:43
  • суббота
  • 24 сентября 2022

Водителю стало плохо за рулём

Серьёзное ДТП в Перми. В центре города кроссовер на огромной скорости протаранил остановку общественного транспорта. На ней в момент аварии находилось много людей.

В результате одна пенсионерка погибла, еще три женщины госпитализированы в тяжёлом состоянии. У них диагностированы множественные переломы.

На месте происшествия сейчас работают экстренные службы. По предварительным данным, водителю автомобиля - 70-летнему мужчине - стало плохо за рулём, сообщает "ТВ Центр".

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