В Петергофе проходит праздник фонтанов

Он посвящён 350-летию со дня рождения Петра I

Трёхмерные проекции на фасаде дворца, пиротехнические и световые эффекты: в Петергофе в эти дни проходит осенний праздник фонтанов. Посетителей ждёт мультимедийный спектакль, посвящённый Петру I, в этом году исполнилось 350 лет со дня рождения императора.

Завершение сезона фонтанов в Петергофе - как петербургские белые ночи. Вся Россия знает, что это захватывающе красиво. Сюда из разных уголков страны люди едут именно к концу сентября и заходят в парк задолго до начала, чтобы занять лучшие места.

Редкая возможность побывать в знаменитом музейном комплексе поздно вечером, когда золотые скульптуры освещены не солнцем, а разноцветными софитами. И Самсон, символ победы России в 20-летней Северной войне, выглядит особенно величественно.

Когда роскошные фасады Большого Петергофского дворца вдруг превращаются в картины из русской жизни, кажется, это - настоящее чудо, а на самом деле - современные технологии. Изображение создаётся с помощью системы лучей. Оно называется 3D-мэппинг - светопроекция на объект с учётом его геометрии.

Активно развивающееся направление искусства в Петербурге, хотя работать на его исторических зданиях в стиле барокко, классицизма и ампира очень непросто. Чтобы сыграли все архитектурные элементы фасада, нужно сделать десятки и сотни эскизов, чертежей, это сложная работа целой команды художников, техников, инженеров и программистов, сообщает "ТВ Центр".

Маленькая хитрость оформителей - чтобы картинка на фасаде издалека была цельной, огромные окна и двери заклеивают матовой бумагой. Она защищает от бликов на стеклах и не пропускает свет изнутри.

Петергоф изначально задумывался его создателем Петром I как парадная летняя резиденция русских императоров. С XVIII века здесь проходили грандиозные балы, фейерверки и маскарады. Сейчас историческая традиция продолжается, только уже не для придворной знати, а для всех желающих.

Зрителей с каждым годом все больше, накануне пришли 12 с половиной тысяч человек. Чтобы все разместились у подножия дворца людям даже разрешили вставать на газоны. Роскошные клумбы уже отцвели, весной разобьют новые.

Сегодня в Петергофе спектакль повторят ещё раз, так много желающих на него попасть. Но завершение сезона фонтанов не означает, что их выключат уже завтра. Парк будет работать в обычном режиме до середины октября, потом начинаются заморозки. Они могут навредить старинной системе петровских водоводов, которая и по сей день работает без единого насоса.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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