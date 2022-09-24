В Запорожье нейтрализованы украинские диверсанты

Они пытались прорваться на территорию области на внедорожниках

В Запорожской ВГА сообщили о нейтрализации украинских диверсантов. Они днём ранее пытались прорваться на внедорожниках на территорию освобождённой части региона.

"Диверсионно-разведывательная группа, проникшая на территорию Запорожской области с подконтрольного режиму Зеленского постукраинского пространства, нейтрализована", - написал у себя в Telegram-канале представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины. 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России.

Часть Запорожской области, включая город атомщиков Энергодар, находятся под контролем России. С 23 по 27 сентября на освобождённых территориях проходит референдум о присоединении к России.

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