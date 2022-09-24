ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Запорожье нейтрализованы украинские диверсанты

11:50
  • суббота
  • 24 сентября 2022

Они пытались прорваться на территорию области на внедорожниках

В Запорожской ВГА сообщили о нейтрализации украинских диверсантов. Они днём ранее пытались прорваться на внедорожниках на территорию освобождённой части региона.
Украинские диверсанты подорвали опору ЛЭП в Мелитополе

"Диверсионно-разведывательная группа, проникшая на территорию Запорожской области с подконтрольного режиму Зеленского постукраинского пространства, нейтрализована", - написал у себя в Telegram-канале представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины. 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России.

Часть Запорожской области, включая город атомщиков Энергодар, находятся под контролем России. С 23 по 27 сентября на освобождённых территориях проходит референдум о присоединении к России. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Российские войска
Российские войска
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.