ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве завершена реконструкция двух газопроводов-дюкеров

13:38
  • суббота
  • 24 сентября 2022

Подача газа потребителям не прекращалась

В Москве завершилась реконструкция Гольяновского и Кутузовского газопроводов-дюкеров. Об этом у себя в Telegram-канале написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в этих газопроводах трубы проходят под городскими реками – Яузой и Москвой-рекой. Раньше газовые трубы укладывали на речное дно, теперь новые линии прокладывают под водоёмами. Это надежный и экологичный способ, отметил Собянин.

Он также уточнил, что во время работ подача газа потребителям не останавливалась, а обновлённые дюкеры оснащены автоматическими системами, которые позволяют дистанционно перекрывать газ на проблемном участке.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Реконструкция газопровода
Реконструкция газопровода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.