В Москве завершена реконструкция двух газопроводов-дюкеров

Подача газа потребителям не прекращалась

В Москве завершилась реконструкция Гольяновского и Кутузовского газопроводов-дюкеров. Об этом у себя в Telegram-канале написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в этих газопроводах трубы проходят под городскими реками – Яузой и Москвой-рекой. Раньше газовые трубы укладывали на речное дно, теперь новые линии прокладывают под водоёмами. Это надежный и экологичный способ, отметил Собянин.

Он также уточнил, что во время работ подача газа потребителям не останавливалась, а обновлённые дюкеры оснащены автоматическими системами, которые позволяют дистанционно перекрывать газ на проблемном участке.

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