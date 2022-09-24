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В Москве строят храм в честь Ксении Петербургской

15:04
  • суббота
  • 24 сентября 2022

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

В Бескудникове на севере Москвы возводят храм в честь Святой блаженной Ксении Петербургской. Площадку посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Над проектом каменной одноглавой церкви с тремя апсидами и приделом работал большой коллектив специалистов. Здание выполнено в традициях русского средневекового зодчества и рассчитано на пятьсот человек.

Уже завершены монолитные работы, установлены барабаны и купол. До конца года планируют закончить кирпичную кладку стен, кровлю, освятить и поднять кресты, сообщает "ТВ Центр".

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