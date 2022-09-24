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ВСУ нанесли удар по дому правительства в центре Донецка

15:33
  • суббота
  • 24 сентября 2022

Погиб мирный житель

Украинские войска снова обстреляли центр Донецка. ВСУ выпустили два снаряда натовского калибра по Ворошиловскому району. По словам мэра города Алексея Кулемзина, под обстрел попали бульвар Пушкина, дом правительства и площадь Ленина в самом центре Донецка.
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По информации главы ДНР Дениса Пушилина, во время сегодняшнего обстрела один человек погиб, трое ранены.

"Противник пытается доступными ему способами сорвать референдум, запугать людей. Были две волны обстрелов центра Донецка, к сожалению, есть трое раненых и один погибший", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины. 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России.

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