У здания военного комиссариата на улице Партизанской в Москве выстроилась очередь

Мобилизованных провожают друзья и члены семей
Очередь собралась у здания военного комиссариата Кунцевского района на Партизанской улице в Москве. Об этом сообщает АГН "Москва".
Мобилизованных сопровождают члены семей и друзья. Рядом стоят два автобуса, которые сегодня доставят мобилизованных к местам прохождения службы. Охрану правопорядка у комиссариата обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.
Ранее сообщалось, что в Москве откроются временные пункты мобилизации. Они расположатся в Музее Москвы, Дарвиновском музее, Театре Виктюка и Музее Героев России и Советского Союза.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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