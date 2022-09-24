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У здания военного комиссариата на улице Партизанской в Москве выстроилась очередь

14:01
  • суббота
  • 24 сентября 2022

Мобилизованных провожают друзья и члены семей

Очередь собралась у здания военного комиссариата Кунцевского района на Партизанской улице в Москве. Об этом сообщает АГН "Москва".

Мобилизованных сопровождают члены семей и друзья. Рядом стоят два автобуса, которые сегодня доставят мобилизованных к местам прохождения службы. Охрану правопорядка у комиссариата обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.

Ранее сообщалось, что в Москве откроются временные пункты мобилизации. Они расположатся в Музее Москвы, Дарвиновском музее, Театре Виктюка и Музее Героев России и Советского Союза.

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