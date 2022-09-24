Российские войска сбили направлявшийся к ЗАЭС беспилотник "Байрактар"

Продолжаются провокации в районе станции

Украина продолжает провокации в районе Запорожской АЭС. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, российские средства ПВО сбили над Каховским водохранилищем беспилотник "Байрактар", следовавший в направлении станции.

В Днепропетровской области был сбит украинский самолёт МиГ-29, переоборудованный под применение американских ракет HARM, сообщили в Министерстве обороны России.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины. 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России.

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