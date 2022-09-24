ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские войска сбили направлявшийся к ЗАЭС беспилотник "Байрактар"

14:21
  • суббота
  • 24 сентября 2022

Продолжаются провокации в районе станции

Украина продолжает провокации в районе Запорожской АЭС. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Украинский снаряд повредил систему безопасности Пятого энергоблока ЗАЭС

По его словам, российские средства ПВО сбили над Каховским водохранилищем беспилотник "Байрактар", следовавший в направлении станции.

В Днепропетровской области был сбит украинский самолёт МиГ-29, переоборудованный под применение американских ракет HARM, сообщили в Министерстве обороны России.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины. 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.