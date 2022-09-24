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Военком Москвы направил работодателям разъяснения о мобилизации сотрудников

17:14
  • суббота
  • 24 сентября 2022

Увольнять работников нельзя

Военный комиссар Москвы направил работодателям разъяснения о том, как регулируются трудовые отношения во время частичной мобилизации. В частности, работодателям запрещается расторгать трудовые договоры с мобилизованными сотрудниками.

Руководители и другие ответственные за военно-учётную работу работники организаций также обязаны оповещать сотрудников о повестках военных комиссариатов и обеспечивать возможность их своевременной явки по вызовам вне зависимости от служебных задач работника. Повестки необходимо вручать призывникам по месту работы под расписку.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины. 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России.

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