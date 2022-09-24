В Николаевской области уничтожены 300 иностранных наёмников

Ракетный удар нанесён по пункту временной дислокации

В Николаевской области ракетным ударом уничтожены до 300 иностранных наёмников. Удар был нанесён по пункту временной дислокации в районе населённого пункта Калиновка, сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также российские средства ПВО сбили над Каховским водохранилищем беспилотник "Байрактар", следовавший в направлении Запорожской АЭС. А в Днепропетровской области был сбит украинский самолёт МиГ-29, переоборудованный под применение американских ракет HARM.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины. 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России.

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