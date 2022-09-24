Путин подписал законы о наказании за дезертирство и сдачу в плен

Также вводится ответственность за мародёрство
Президент Владимир Путин подписал несколько законов, принятых недавно Госдумой. Речь в них идёт о военных преступлениях.
В частности, в России вводится наказание до 10 лет лишения свободы для военных за добровольную сдачу в плен. Такой же срок могут назначить за отказ участвовать в боевых действиях. Устанавливается и ответственность за дезертирство в период мобилизации, такое преступление карается сроком до 15 лет.
Кроме того, преступления при мобилизации, в условиях вооружённого конфликта или во время боевых действий признаны отягчающим обстоятельством. Мародёрство в военное время будет наказываться лишением свободы на срок до 15 лет.
Также в России вводится наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за нарушение условий государственного оборонного заказа.
Все подписанные главой государства законы опубликованы на официальном портале правовой информации.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"