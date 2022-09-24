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Путин подписал законы о наказании за дезертирство и сдачу в плен

16:18
  • суббота
  • 24 сентября 2022

Также вводится ответственность за мародёрство

Президент Владимир Путин подписал несколько законов, принятых недавно Госдумой. Речь в них идёт о военных преступлениях.
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В частности, в России вводится наказание до 10 лет лишения свободы для военных за добровольную сдачу в плен. Такой же срок могут назначить за отказ участвовать в боевых действиях. Устанавливается и ответственность за дезертирство в период мобилизации, такое преступление карается сроком до 15 лет.

Кроме того, преступления при мобилизации, в условиях вооружённого конфликта или во время боевых действий признаны отягчающим обстоятельством. Мародёрство в военное время будет наказываться лишением свободы на срок до 15 лет.

Также в России вводится наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за нарушение условий государственного оборонного заказа.

Все подписанные главой государства законы опубликованы на официальном портале правовой информации.

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