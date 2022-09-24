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Глава СПЧ попросил Шойгу исключить формальный подход к мобилизации

17:46
  • суббота
  • 24 сентября 2022

Валерий Фадеев выступил за соблюдение правил призыва

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев призвал Министерство обороны соблюдать правила призыва во время частичной мобилизации.
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Фадеев указал на случаи формального отношения военных комиссариатов, которые нередко используют в своей работе логику палочной системы. "Призывают людей без военно-учётной специальности и боевого опыта, не подходящих по возрасту", – написал Фадеев. Его заявление опубликовано в Telegram-канале СПЧ.

Фадеев также упомянул случаи, когда добровольцам отказывали, так как военкомат уже выполнил план. Были и случаи призыва многодетных отцов.

"Нужно исправлять и не допускать случаи, которые могут подрывать доверие народа: например, мобилизация не служившего 58-летнего директора школы в Волгоградской области и 57-летнего пенсионера-агронома с дочерью-инвалидом на иждивении в Смоленской области", - указал глава СПЧ.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины. 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России.

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