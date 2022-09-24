Глава СПЧ попросил Шойгу исключить формальный подход к мобилизации

Валерий Фадеев выступил за соблюдение правил призыва

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев призвал Министерство обороны соблюдать правила призыва во время частичной мобилизации.

Фадеев указал на случаи формального отношения военных комиссариатов, которые нередко используют в своей работе логику палочной системы. "Призывают людей без военно-учётной специальности и боевого опыта, не подходящих по возрасту", – написал Фадеев. Его заявление опубликовано в Telegram-канале СПЧ.

Фадеев также упомянул случаи, когда добровольцам отказывали, так как военкомат уже выполнил план. Были и случаи призыва многодетных отцов.

"Нужно исправлять и не допускать случаи, которые могут подрывать доверие народа: например, мобилизация не служившего 58-летнего директора школы в Волгоградской области и 57-летнего пенсионера-агронома с дочерью-инвалидом на иждивении в Смоленской области", - указал глава СПЧ.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины. 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России.

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