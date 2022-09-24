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Американский журналист поставил Киев на место после антироссийской провокации

18:14
  • суббота
  • 24 сентября 2022

Крепко досталось советнику офиса Зеленского

В США прозвучало жёсткое заявление в адрес Киева, который устроил на днях очередную антироссийскую провокацию. Популярный телеведущий канала Fox News Такер Карлсон раскритиковал Украину за угрозы ядерным оружием в адрес России.
МИД: Москва никому не угрожает ядерным оружием

Журналист услышал в словах советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка призыв к США начать ядерную войну с Россией. Карлсона возмутила позиция украинского чиновника, который по сути призвал Запад нанести превентивный ядерный удар по России.

"То есть до того, как Россия запустит ракеты, США должны совершить пуск по России. Вменяемые люди так не говорят. Никогда", - возмутился американский телеведущий.

Ранее в интервью газете Guardian Михаил Подоляк заявил, что США должны нанести ядерный удар по России даже в том случае, если Москва только подумает о такой возможности.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины. 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России.

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Такер Карлсон
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