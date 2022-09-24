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Байдена сравнили с героем произведений Льюиса Кэрролла

18:46
  • суббота
  • 24 сентября 2022

Это не делает чести президенту США

Джо Байдена сравнили с Шалтаем-Болтаем из знаменитого произведения Льюиса Кэррола. Западная демократия черпает вдохновение из сказки "Алиса в Зазеркалье", пишет Педро Гонсалес в статье для издания Newsweek.

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Слова Шалтая-Болтая, полагает журналист, служат ключом к пониманию речи президента США на Генассамблее ООН об основах демократии.

"Байден противопоставил такую демократию, как США, России - главному злодею в его речи, объявившему о расширении своих действий на Украине", - отметил Гонсалес.

Ранее телеведущий американского канала Fox News Такер Карлсон жёстко ответил на очередную антироссийскую провокацию Киева. Популярный в США журналист раскритиковал Украину за угрозы ядерным оружием в адрес России.

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