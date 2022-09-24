В Госдуму внесли законопроект о выплате в 300 тысяч рублей для мобилизованных

Также призванных в армию хотят освободить от выплат по кредитам

В Госдуму несён проект закона о единовременной выплате в 300 тысяч рублей для мобилизованных граждан. С инициативой выступили парламентарии от двух фракций – КПРФ и "Единой России". Документ доступен в электронной базе Госдумы.

Законопроект предполагает также освободить мобилизованных от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам на период военной службы, предоставить им скидку в 50% на оплату коммунальных услуг, освободить от налога на имущество и компенсировать половину стоимости полиса ОСАГО при наличии автотранспортного средства.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как сказал президент в телеобращении, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто служил в армии и имеет соответствующий опыт.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"