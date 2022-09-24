Названа предполагаемая дата выступления Путина с посланием Федеральному собранию

Официальной информации на этот счёт пока нет

Президент Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 30 сентября. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на свой источник в парламенте.

По информации собеседника агентства, на эту дату намечено протокольное мероприятие, по уровню организации которого можно предположить присутствие на нём первого лица государства. Источник не исключил, что возможно 30 сентября Путин выступит с посланием к Федеральному собранию.

На этой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что точных планов по дате оглашения послания пока нет.

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