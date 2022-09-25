Опубликованы кадры работы российских сапёров в Донбассе

Они обезвреживают мины на освобождённых территориях

Минобороны России опубликовало кадры работы инженерно-сапёрных подразделений, которые обезвреживают взрывные устройства, оставленные украинскими боевиками. Военнослужащие Международного противоминного центра Вооружённых Сил работают на территориях Донецкой и Луганской Народных республик.

Они обезвреживают опасные находки на объектах социальной инфраструктуры и в частном секторе. Встречаются противопехотные и противотанковые минные поля, а также кассетные боеприпасы, которыми неонацисты буквально засыпают освобождённые населённые пункты. Совсем недавно наши специалисты завершили разминирование города Рубежное, сообщает "ТВ Центр".

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