Выступление Сергея Лаврова на Генассамблее ООН. Главное

Мир находится на распутье

Сейчас решается вопрос о новом миропорядке - будет ли он с одним гегемоном, который заставляет всех жить по своим правилам, или настанет демократичный, справедливый мир без неонацизма и запугивания неугодных. Об этом завил накануне министр иностранных дел России, выступая на сессии Генассамблеи ООН. Как подчеркнул Сергей Лавров, Россия твёрдо выбрала второй вариант и призывает всех работать над его воплощением в жизнь.

Эта встреча на полях Генассамблеи ООН проходит в непростой и драматический момент, подчеркнул Сергей Лавров. Вместо честного диалога, дело приходится иметь с тотальной дезинформацией. Вашингтон сам себе выдал безграничные права действовать как угодно, и по сути, объявил себе вершителем мировой судьбы. Любое же несогласное с этим государство моментально попадает под гнев США.

Мы все помним, как под надуманными предлогами были развязаны войны против далёких от американских берегов Югославии, Ирака, Ливии, унёсшие многие сотни тысяч жизней. Хоть в одной из этих стран были затронуты действительно законные интересы Запада? Разве там запрещали английский или другие языки стран членов НАТО? Запрещали западные средства массовой информации, культуру? Разве объявляли англосаксов нелюдями? Применяли против них тяжёлое вооружение? И каковы результаты авантюр США на Ближнем Востоке? Улучшение ситуации с правами человека? Стабилизации социально-политической обстановки? Рост благосостояния населения? Назовите страну, в дела которой вмешался Вашингтон и где жизнь стала лучше.

Пытаясь продвигать свою идею мирового порядка, Запад, по сути лишь, рисует разделительные линии. Существует либо мнение Вашингтона, либо неправильное. Теперь США вместе с союзниками поставили себе цель - освоение азиатского пространства.

В дополнение ко всему, затеяли игру с огнём вокруг Тайваня, обещая ему к тому же военную поддержку. Очевидно, что пресловутая доктрина Монро обретает глобальный охват. Вашингтон пытается превратить весь земной шар в свой задний двор. Инструмент принуждения несогласных - незаконные односторонние санкции, которые долгие годы принимаются в нарушении устава и задействуются в результате политического шантажа. Цинизм этой практики очевиден. Рестрикции бьют по гражданскому населению, препятствуя получения населением товаров первой необходимости. В том числе медикаментам, вакцине, продовольствию.

Беспрецедентные и гротескные формы на Западе приобрела и русофобия, которая теперь во многих странах едва ли не узаконена. Сергей Лавров подчеркнул: самостоятельность Москвы на международной арене не даёт покоя европейским и американским политикам, которые в своих решениях добиваются, по сути, исчезновения с политической карты мира нашей страны.

Сейчас Запад закатил истерику из-за проходящих референдумов. Но проживающие там люди, по сути, реагируют на то что им в одном из своих интервью в августе прошлого года рекомендовал глава киевского режима Зеленский: когда он посоветовал всем, кто чувствует себя русскими ради блага своих детей и внуков уходить в Россию. Вот жители упомянутых регионов так сейчас и поступают. Забирая при этом с собой свои земли, на которых столетиями жили их предки.

Одним из последствий крестового похода Запада против всех неугодных, министр иностранных дел России назвал и прогрессирующий упадок международных институтов. Целый ряд организаций оказался фактически приватизирован Соединёнными Штатами, чем полностью подорвал к себе доверие.

Ну, казалось бы, пусть остальные члены мирового сообщества сами решают: какую позицию им занять. За одних, за других. Или позицию нейтралитета. Вроде бы так положено в демократиях, когда противостоящие друг другу политики отстаивают свою точку зрения и агитируют население. Но США и их союзники не дают никому свободы выбора. Они угрожают и выкручивают руки каждому, кто осмелится мыслить самостоятельно. Требуют угрозами присоединиться к антироссийским санкциям. У них это плохо получается, но очевидно, что действия подобного рода США и их сателлитов - это никакая не демократия, а чистой воды диктатура.

Подобное поведение полностью противоречит самим принципам ООН. Баланс интересов всех стран нарушен, наблюдается тотальный перевес. И самое главное сейчас - понять, стоит ли миру дальше жить в тени одного гегемона, считает Лавров. Либо же начать принимать самостоятельные решения.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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