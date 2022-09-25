Украина нанесла удар по гостинице с журналистами в Херсоне

Есть погибшие

Украинские военные нанесли ракетный удар по гостинице в центре Херсона. Как сообщили в военно-гражданской администрации области, там находились представители прессы. О пострадавших среди журналистов не сообщается.

Во время обстрела погибли два человека, один из них - бывший народный депутат Украины Алексей Журавко. Об этом сообщил представитель экстренных служб.

Корреспондент RT Мурад Газдиев передаёт с места событий, что они вместе с оператором находились в здании в момент удара, от их номера ничего не осталось, оператора придавило бетонной плитой, но он не пострадал.

Обстрел вёлся из американских установок HIMARS. В гостинице находились исключительно гражданские люди. На месте работают экстренные службы, идёт разбор завалов и поиск пострадавших.

С 23 по 27 сентября в Херсонской области, Запорожье, ДНР и ЛНР проходят референдумы о присоединении к России.

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