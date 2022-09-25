ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украина нанесла удар по гостинице с журналистами в Херсоне

10:00
  • воскресенье
  • 25 сентября 2022

Есть погибшие

Украинские военные нанесли ракетный удар по гостинице в центре Херсона. Как сообщили в военно-гражданской администрации области, там находились представители прессы. О пострадавших среди журналистов не сообщается.

Освобожденная часть Николаевской области включена в состав Херсонской
ВС России уничтожили более 200 украинских боевиков под Херсоном

Во время обстрела погибли два человека, один из них - бывший народный депутат Украины Алексей Журавко. Об этом сообщил представитель экстренных служб.

Корреспондент RT Мурад Газдиев передаёт с места событий, что они вместе с оператором находились в здании в момент удара, от их номера ничего не осталось, оператора придавило бетонной плитой, но он не пострадал.

Обстрел вёлся из американских установок HIMARS. В гостинице находились исключительно гражданские люди. На месте работают экстренные службы, идёт разбор завалов и поиск пострадавших.

С 23 по 27 сентября в Херсонской области, Запорожье, ДНР и ЛНР проходят референдумы о присоединении к России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Последствия обстрела Херсона
Последствия обстрела Херсона
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.