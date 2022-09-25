Володин пообещал реагировать на нарушения во время частичной мобилизации

Спикер Думы попросил исключить формальный подход на местах

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин призвал сообщать о всех нарушениях при частичной мобилизации. В своём Telegrаm-канале он написал, что от эффективности мобилизации зависит боеспособность Вооруженных сил и решение задач спецоперации на Украине.

Политик указал на то, что частичную мобилизацию в России необходимо проводить в соответствии с законом. Если встречаются ошибки – их надо исправлять.

Володин сообщил, что в Думу поступают обращения о таких ошибках, поэтому, по его мнению, формального подхода во время мобилизации быть не должно.

"Если вы столкнулись с фактами, когда нарушены нормы указов, законов или подзаконных актов, сообщайте об этом", - попросил спикер граждан и пообещал реагировать на все обращения.

Ранее с аналогичным заявлением выступила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она сказала, что главам регионов необходимо обеспечить частичную мобилизацию в полном соответствии с критериями призыва и не допускать ошибок.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как сказал президент в телеобращении, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто служил в армии и имеет соответствующий опыт.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны. С 23 по 27 сентября на освобождённых территориях проходят референдумы о присоединении их к России.

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