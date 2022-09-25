Воля народа: как проходит референдум на освобождённых территориях

Люди активно голосуют

Жители Донбасса и других освобождённых территорий активно голосуют на референдуме о вхождении в состав России. Средняя явка превышает 35%. Самый высокий показатель зарегистрирован в ДНР: там свой выбор сделали почти 900 тысяч человек.

Киевские неонацисты пытаются сорвать голосование. Утром они атаковали гостиницу в центре Херсона, погибли два человека. Системы ПВО работали в Новой Каховке, сообщает "ТВ Центр".

Этой ночью ВСУ также били по Энергодару и соседним населенным пунктам. В Ивановке пришлось эвакуировать один из избирательных участков, разрушены дома.

Но сорвать референдум не получилось. Запорожская область продолжает голосование. Судьбоносное решение сегодня приняли молодые люди, которым только исполнилось 18 лет, это их первый выбор.

В монастыре святого Саввы с 2014 года помогали беженцам с Донбасса, принимали тех, кто остался без крова или тех, кто бежал из обстреливаемых городов. Сегодня здесь вместе со священнослужителями эти люди могут проголосовать на референдуме.

Голосование устроили в кабинете настоятеля монастыря. Выездная комиссия с переносным ящиком принимала всех, у кого есть документ удостоверяющий личность с пропиской в одном из четырёх регионов, где проходит референдум.

Беженцы из ДНР и ЛНР голосуют за возможность вернуться домой, на территории, освобождённые от украинских нацбатальонов - в мирные Луганск и Донецк.

За ходом голосования следят международные наблюдатели. Их поражает активность избирателей и безопасность.

Деа Надер, международный наблюдатель из Венесуэлы: "Все, кто меня знали, думали, что опасно приехать. Но, в первую очередь, я хочу сказать, что безопасность нашей группы обеспечена: везде нас охраняют, чтобы ничего не случилось и благодарю российскую армию за это".

В ЛНР работают выездные комиссии. Перед автобусом, в котором развёрнут мобильный пункт – очереди. Активно голосуют и в ДНР. В Макеевке и вовсе устроили флешмоб, чтобы показать всему миру, какой выбор делают местные жители.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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