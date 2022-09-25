На передовой наградили отличившихся во время спецоперации десантников

Им вручили высокие награды

За мужество, отвагу и героизм. Министерство обороны опубликовало кадры вручения государственных наград нашим воинам-десантникам, которые отличились во время спецоперации по защите жителей Донбасса.

Церемонию провели прямо на передовой, в редкие минуты затишья. Бойцы удостоились медалей ордена "За заслуги перед Отечеством II степени", Суворова и Жукова.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как сказал президент в телеобращении, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто служил в армии и имеет соответствующий опыт.

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