Победить может правоцентристская коалиция

В Италии проходят парламентские выборы. Борьба идёт за 400 депутатских мандатов и 200 мест в Сенате. Фаворит гонки - правоцентристская коалиция, сообщает "ТВ Центр".

Она состоит из трёх партий. Две из них, в том числе объединение Сильвио Берлускони, выступают за диалог с Москвой. Третья - "Братья Италии" - придерживается антироссийской риторики. Именно она, как ожидается, получит наибольшую поддержку населения.

А лидер партии Джорджа Мелони имеет все шансы стать первой в стране женщиной-премьер-министром. Правоцентристы проводят линию на большую независимость от Брюсселя, за что уже получили открытые угрозы со стороны ЕС. В случае неугодной политики Рим могут лишить части финансирования.

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