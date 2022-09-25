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Мощный ураган обрушился на восточное побережье Канады

13:16
  • воскресенье
  • 25 сентября 2022

Люди сидят без света

На атлантическое побережье Канады обрушился мощный ураган "Фиона". Произошли массовые обрывы на линиях электропередачи, свыше полумиллиона человек остались без света.

Власти рекомендовали жителям прибрежных районов эвакуироваться из-за возможных наводнений. Приливом в море смыло десятки строений. Сильный ветер срывал крыши с домов, повалены сотни деревьев и рекламных конструкций, местами подтоплены и перекрыты дороги.

В некоторых муниципалитетах объявлен режим ЧС. По словам метеорологов, шторм может стать одним из самых сильных в истории страны, сообщает "ТВ Центр".

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