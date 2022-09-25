В Москве прошла премьера спектакля об офицерах легендарной группы "Альфа"

Они спасли тысячи жизней

В музее Победы прошла премьера патриотического спектакля "Люди А" по мотивам одноимённого документального романа подполковника запаса Алексея Филатова.

Сюжет посвящён судьбам офицеров Группы "Альфа " - специального подразделения по борьбе с терроризмом. Все истории основаны на реальных событиях и знакомят зрителей с работой бойцов в Афганистане, Будённовске, Беслане и в театральном центре на "Дубровке".

Спектакль рассчитан на широкий круг зрителей, в нём заняты популярные актёры театра и кино, сообщает "ТВ Центр".

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