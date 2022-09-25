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Студенты вузов и колледжей получат отсрочку от мобилизации

11:32
  • воскресенье
  • 25 сентября 2022

Указ об этом подписал Владимир Путин

Владимир Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для студентов вузов и колледжей. Отсрочку получат студенты очной и очно-заочной форм обучения, которые впервые получают среднее профессиональное и высшее образование.
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21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как сказал президент в телеобращении, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто служил в армии и имеет соответствующий опыт.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сегодня призвал сообщать о всех нарушениях при частичной мобилизации. В своём Telegrаm-канале он написал, что от эффективности мобилизации зависит боеспособность Вооруженных Сил и решение задач спецоперации на Украине.

Ранее с аналогичным заявлением выступила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она сказала, что главам регионов необходимо обеспечить частичную мобилизацию в полном соответствии с критериями призыва и не допускать ошибок.

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