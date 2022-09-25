Глава СПЧ предложил увеличить призывной возраст для натурализованных граждан

Сейчас призывной возраст в России - 27 лет

В России нужно поднять призывной граждан для натурализованных граждан. Такое мнение высказал глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.

В Telegram-канале СПЧ он предложил увеличить призывной возраст этой категории россиян до 45-50 лет. "Согласно действующему законодательству, если они старше 27 лет, то они не подлежат призыву на военную службу, а, следовательно, не могут получить военно-учётную специальность и попасть в запас", - отметил Фадеев.

Он подчеркнул, что речь не идёт о немедленной мобилизации натурализованных иностранцев. Сначала им надо дать возможность обустроиться на новом месте. Так, к примеру, устроены законы в Израиле, напомнил Фадеев.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как сказал президент в телеобращении, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто служил в армии и имеет соответствующий опыт.

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