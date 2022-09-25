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В России растёт спрос на изучение китайского языка

15:24
  • воскресенье
  • 25 сентября 2022

Он уже догоняет английский

Четверть опрошенных родителей первоклассников хочет, чтобы их дети учили китайский язык. Спрос на курсы китайского стабильно растёт, ещё немного и догонит привычный всем английский.

В Москве этот спрос вполне удовлетворён: есть городские школы, где не только учат языку Поднебесной, но и преподают на нём другие предметы. В столице также много частных репетиторов, да и к культуре восточной страны есть где прикоснуться.

Наталья Тарасова разбиралась: это всё - дань моде? Или китайский и правда очень пригодится в будущем? (смотрите видео)

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