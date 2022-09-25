ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

За полтора дня в Москве выпало 85% месячной нормы осадков

16:22
  • воскресенье
  • 25 сентября 2022

Дождь закончился

Дождь, который с переменным успехом поливал Москву с утра субботы, наконец закончился. Осадки стали рекордными: за полтора дня на столицу вылилось 85% месячной нормы осадков. В субботу был установлен рекорд по этому показателю для 24 сентября - 32 миллиметра, он держался почти 70 лет.

Сильнее всего досталось Восточному и Западному округам, а также Новой Москве. В области за выходные местами выпал почти весь расчётный объём дождя за сентябрь. Кое-где даже возникли подтопления.

В столице подобных ситуаций не отмечено, на улицах продолжают дежурить 300 бригад "Мосводостока". Циклон, принёсший осадки, смещается на восток, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дождь в Москве
Дождь в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.