За полтора дня в Москве выпало 85% месячной нормы осадков

Дождь закончился

Дождь, который с переменным успехом поливал Москву с утра субботы, наконец закончился. Осадки стали рекордными: за полтора дня на столицу вылилось 85% месячной нормы осадков. В субботу был установлен рекорд по этому показателю для 24 сентября - 32 миллиметра, он держался почти 70 лет.

Сильнее всего досталось Восточному и Западному округам, а также Новой Москве. В области за выходные местами выпал почти весь расчётный объём дождя за сентябрь. Кое-где даже возникли подтопления.

В столице подобных ситуаций не отмечено, на улицах продолжают дежурить 300 бригад "Мосводостока". Циклон, принёсший осадки, смещается на восток, сообщает "ТВ Центр".

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