В Николаевской области уничтожена установка HIMARS

Из неё обстреливались позиции российских войск

В Николаевской области уничтожена американская пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По данным военного ведомства, за минувшие сутки были разгромлены командный пункт батальона 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевым, пункты временной дислокации иностранных наёмников и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожье.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как сказал президент в телеобращении, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто служил в армии и имеет соответствующий опыт.

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