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В Крыму объявлено о завершении частичной мобилизации

14:57
  • воскресенье
  • 25 сентября 2022

Мобилизованные отправляются в войска

Первый российский регион доложил о завершении мероприятий по частичной мобилизации. На своей странице "ВКонтакте" об этом написал глава Крыма Сергей Аксёнов. Количество призывников он не назвал.
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"Сегодня до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены. Крымчане-добровольцы, которые встали на защиту Отечества, заслуживают особой гордости и уважения", - отметил руководитель региона.

На этой неделе глава Чечни Рамзан Кадыров написал у себя в Telegram-канале, что план призыва в республике перевыполнен на 254%. Известно, что с начала спецоперации в Чечне регулярно формировались добровольческие батальоны для выполнения боевых задач на Украине.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как сказал президент в телеобращении, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто служил в армии и имеет соответствующий опыт.

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