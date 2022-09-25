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На месте промзоны в Западном Дегунине появится современный микрорайон

17:03
  • воскресенье
  • 25 сентября 2022

С необходимой инфраструктурой

В Западном Дегунине скоро появится новый микрорайон со всей необходимой инфраструктурой. Сейчас московские власти активно прорабатывают освоение участка, где расположены склады и автосервисы. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Помимо жилых домов, здесь построят спортклуб с бассейном, детсад на 350 мест, школу на 800 учеников и поликлинику с женской консультацией. Мэр отметил, что в пешей доступности от нового микрорайона находятся два транспортно-пересадочных узла: "Верхние Лихоборы" и "Селигерская".

Собянин напомнил, что в Москве более 150 проектов включено в программу комплексного развития неэффективно используемых территорий и бывших промышленных зон. 

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