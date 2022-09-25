У зданий московских военных комиссариатов продолжают собираться очереди

В столице продолжается мобилизация

У столичных военкоматов выстраиваются очереди из призывников. Как сообщает АГН "Москва", очереди у военкоматов собираются несмотря на дождливую погоду.

К военкоматам прибывают мобилизованные граждане, отслужившие в армии и имеющие боевой опыт. Они получили повестки и готовы исполнить свой долг. Некоторые решили отправиться в зону боевых действий добровольно.

"Какие у мам могут быть эмоции? Сами понимаете, тяжело. Но должен он. Как говорят, все будет хорошо. Защищает родину он, Россию. Он служил в танковых частях, пошёл сейчас добровольно", - говорит мать одного из добровольцев.

Ранее сообщалось, что в Москве откроются временные пункты мобилизации. Они расположатся в Музее Москвы, Дарвиновском музее, Театре Виктюка и Музее Героев России и Советского Союза.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как сказал президент в телеобращении, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто служил в армии и имеет соответствующий опыт.

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