Иностранные наблюдатели: Референдумы в Москве организованы максимально прозрачно

Жители освобождённых территорий могут проголосовать в столице

Референдумы о вхождении освобождённых территорий в состав России проходят в Москве в присутствии иностранных наблюдателей. Они уже отметили высокую организацию процесса голосования.

"Меня приятно поразила организация голосования, которое проходит в такие коротенькие, сжатые сроки. Я считаю, что проходящее голосование полностью удовлетворяет самым высоким требованиям демократического процесса голосования" - отметил Иво Старц из Италии.

Таких же высоких оценок процесс голосования удостоен со стороны наблюдателей из Словении. Катя Кержан отметила важность присутствия молодых наблюдателей-студентов.

С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях проходят референдумы по присоединению к России. Для находящихся за пределами этих регионов граждан организованы участки для голосования по всей территории России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"