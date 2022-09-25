Собянин рассказал о проекте "Знание" на ВДНХ

Все мероприятия бесплатные

На ВДНХ проходит крупнейший культурно-образовательный проект "Знание". Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр сообщил, что программа объединяет исследователей и экспертов из различных областей науки и искусства. Для гостей организованы мастер-классы, дискуссии и встречи с учёными, лекции от преподавателей творческих вузов, пленэры с художниками.

Все мероприятия бесплатные, посетить их может любой желающий, отметил Собянин.

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