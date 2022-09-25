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ВСУ ударили ракетами по Антоновскому мосту в Херсоне

18:53
  • воскресенье
  • 25 сентября 2022

Никто не пострадал

Украинские войска нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Об этом сообщили в экстренных службах города. По предварительным данным, во время обстрела моста никто не пострадал.
Украина нанесла удар по гостинице с журналистами в Херсоне

Антоновский мост обстреливают не в первый раз. Он уже получил критические повреждения, из-за которых движение по переправе пришлось на время прекратить.

Ранее сегодня в Херсоне был атакован отель, где жили, в том числе, журналисты. Во время обстрела погибли два человека – бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко и его охранник.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как сказал президент в телеобращении, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто служил в армии и имеет соответствующий опыт.

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