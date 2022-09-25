В Белом доме озвучили новые угрозы в адрес России

Заявление сделал помощник президента Байдена

В Вашингтоне снова звучат угрозы в адрес России. На этот раз отличился помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

В эфире телеканала NBC он заявил, что Россию ждут некие катастрофические последствия в случае применения ядерного оружия. Об этом, по словам Салливана, высокопоставленные американские чиновники уведомили своих российских коллег по приватной линии.

"Мы не колеблясь можем публично заявить, что Россия столкнётся с катастрофическими последствиями в случае применения ядерного оружия, и США с союзниками ответят решительно", - сказал Салливан.

На этой неделе президент США Джо Байден заявил, что Россия нарушила основные принципы хартии Объединенных Наций, начав спецоперацию на Украине. Кроме того, американский лидер обвинил Владимира Путина в пренебрежении обязательствами по нераспространению ядерного оружия.

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